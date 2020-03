Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației și Cercetarii a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor susține examenele naționale.In contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor in vederea susținerii examenelor naționale, Ministerul Educației și Cercetarii a publicat pe…

- Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii a facut, marți, un apel la calm pentru parinți, elevi, studenți, cadre didactice, intr-o intervenție online la HotNews.ro.Monica Anisie a anunțat ca nu se pune problema inghețarii anului școlar, insa nu a precizat care sunt scenariile avute in vedere…

- Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, a anuntat ca in acest moment nu se ia in calcul inghețarea anului școlar sau amanarea examenelor cu un an. Vicepremierul Raluca Turcan a lansat public scenariul inghetarii anului scolar. In schimb, Anisie spune ca specialiștii iau in calcul mai multe…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, spune ca anul scolar nu va fi inghetat ca urmare suspendarii cursurilor din cauza infectiilor cu coronavirus, iar elevii nu vor fi nevoiti sa repete anul. Anisie sustine ca ministerul pregateste masuri astfel incat elevii si studentii sa incheie anul…

- Elevii care se pregatesc pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat pot urmari incepand de astazi, 16 martie, cursurile de Telescoala organizate de TVR in contextul inchiderii scolilor din cauza noului coronavirus COVID-19, noteaza Agerpres.Potrivit sursei citate, pentru elevii de clasa a VIII-a, cursurile…

- Toate școlile și gradinițele din Romania, de stat și private, vor fi inchise incepand de miercuri, 11 martie, și pana pe 22 martie, din cauza coronavirusului. Este decizia luata luni seara de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat ca la nivelul…

- Astazi, 10 martie, Monica Anisie, ministrul Educatiei si Cercetarii, a organizat o videoconferinta cu inspectorii scolari generali si inspectorii scolari generali adjuncti.Potrivit art.1 al Hotararii nr. 6 a Consiliului National pentru Situatii Speciale de Urgenta CNSSU , "se aproba suspendarea cursurilor…

- Premierul interimar Ludovic Orban a anunțat, luni seara, 9 martie 2020, decizia Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta de a inchide unitațile din invațamantul preuniversitar din Romania, in perioada 11-22 martie. Școlile și gradinițele vor fi inchise o saptamana si cateva zile, incepand…