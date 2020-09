Ministrul Educaţiei din Brazilia îi numeşte pe tinerii fără credinţă 'zombi existenţiali' Ministrul brazilian al Educatiei, pastorul evanghelic Milton Ribeiro, a afirmat joi ca tinerii fara credinta sunt "zombi existentiali' si ca lipsa de valori este una dintre principalele cauze ale ratei ridicate de sinucideri la aceasta varsta, potrivit AFP. "Nu mai sunt tineri care cred in lucruri precum Dumnezeu, politica, religie si familie. Si-au pierdut in totalitate reperele (...) In opinia mea, prin aceasta disparitie a absolutului si a certitudinilor, astazi avem in Brazilia adevarati zombi existentiali", a spus ministrul in cadrul unui eveniment asupra prevenirii suicidului si a automutilarii.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

