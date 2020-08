Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a cerut premierului Ludovic Orban demiterea presedintelui ONAC. Motivul? Licitatia pentru achizitionarea a 250.000 de tablete pentru elevi nu poate fi finalizata la timp."Ministerul Educației și Cercetarii a luat act de rezultatul dezamagitor al stadiului licitației…

- Greu de crezut ca echipamentele vor ajunge la elevi in acxest an șșcolar Ministrul Educatiei, Monica Anisie a declarat miercuri seara ca ministerul va achizitiona, pe langa cele 250.000 de tablete pentru scoala online, alte 74.000 de laptopuri pentru 1.100 de licee din proiectul ROSE si 200.000 de…

- AN SCOLAR 2020-2021. "Am analizat modalitatile in care am putea redeschide unitatile de invatamant incepand cu 2020 - 2021. Toate scenariile pe care le avem tin cont de recomandarile Ministerului Sanatatii. Cel mai bun scenariu va fi acela in care elevii, unii vor fi la scoala si altii vor urmari…

- Prin Hotararea de Guvern nr. 370/2020 a fost alocata suma de 150 milioane de lei pentru achiziția de 250.000 de dispozitive electronice conectate la internet, destinate elevilor din mediile defavorizate, fiind desemnat Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) pentru realizarea achiziției…

- Oficiul National pentru Achizitii Centralizate a publicat documentatia de atribuire privind dispozitivele electronice conectate la internet destinate elevilor din mediile defavorizate, a informat, azi, Ministerul Educatiei si Cercetarii. Odata cu publicarea in SEAP a documentatiei, ofertantii pot solicita…

- Legea 109/2020 modifica și completeaza doua articole din Legea nr 1/2011 și prevede urmatoarele: ”Ministerul Educației și Cercetarii asigura elevilor și profesorilor infrastructura necesara, constand in dispozitive și acces la internet, pentru accesarea Bibliotecii Școlare Virtuale, Platformei…