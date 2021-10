Stiri pe aceeasi tema

- Școlile și gradinițele private pot ramane deschise pentru urmatoarele doua saptamani, chiar daca specialiștii au recomandat trecerea in sistemul online sau in vacanța. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat ca un articol care prevede suspendarea cursurilor in școlile private, care era in decizia…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, confirma ca școlile și gradinițele private pot chema elevii fizic la cursuri de luni, in mod legal. Acesta a declarat ca „Art. 8.1 (n.red. din Hotararea CNSU de vineri) care reglementeaza suspendarea prezenței fizice in scoli și gradinițe private nu a fost preluat…

- Articolul din decizia CNSU referitor la suspendarea cursurilor cu prezenta fizica in unitatile de invatamant private NU a fost preluat in HG-ul cu restrictiile de luni Articolul din decizia CNSU referitor la suspendarea cursurilor cu prezenta fizica in unitatile de invatamant private NU a fost preluat…

- Potrivit ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, articolul din decizia CNSU referitor la suspendarea cursurilor fața in fața din școlile private, inclusiv in cele 21 de scoli care functioneaza dupa programa altor state, nu a fost preluat in Hotararea de Guvern in care sunt prevazute restrictiile ce intra…

- Școlile și gradinițele private pot ramane deschise pentru urmatoarele doua saptamani, in ciuda recomandarii specialiștilor de a le trece online sau in vacanța, cum se intampla in sistemul de stat. Un articol care prevede suspendarea cursurilor in școlile private, care era in decizia Comitetului Național…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca articolul din decizia CNSU referitor la suspendarea cursurilor cu prezenta fizica in unitatile de invatamant private, inclusiv in cele 21 de scoli care functioneaza dupa programa altor state, nu a fost preluat in Hotararea de Guvern cu restrictiile de…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca articolul din decizia CNSU referitor la suspendarea cursurilor cu prezenta fizica in unitatile de invatamant private, inclusiv in cele 21 de scoli care functioneaza dupa programa altor state, nu a fost preluat in Hotararea de Guvern cu restrictiile…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca articolul din decizia CNSU referitor la suspendarea cursurilor cu prezenta fizica in unitatile de invatamant private, inclusiv in cele 21 de scoli care functioneaza dupa programa altor state, nu a fost preluat in Hotararea de Guvern cu restrictiile de…