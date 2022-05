Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca este foarte important ca, alaturi de competentele digitale, sa fie sustinute si competentele de comunicare in limbi straine, subliniind ca iși dorește o a doua proba de limba straina la BAC, scrie Agerpres. “Deschiderea scolii romanesti catre plurilingivism este foarte puternica, dar sunt lucruri de facut pentru ca aceasta competenta de comunicare in limbi straine sa fie din ce in ce mai la indemana absolventilor de invatamant preuniversitar pentru a se putea valoriza in dezvoltarea lor personala si profesionala”, a spus ministrul Sorin Cimpeanu,…