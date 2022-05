Ministrul Educației anunță că se va renunța la mediile semestriale. Cum și-au ales județele vacanța „mobilă” din februarie 2023 Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a anunțat luni ca, in urma Comisiei de dialog social, s-a stabilit renunțarea la mediile semestriale in invațamantul preuniversitar, astfel ca va fi incheiata o singura medie generala, la finalul anului școlar. Ministrul Educației a anunțat ca membrii Comisiei de dialog social, intruniți luni dimineața, lucreaza la definitivarea regulamentului de funcționare […] Articolul Ministrul Educației anunța ca se va renunța la mediile semestriale. Cum și-au ales județele vacanța „mobila” din februarie 2023 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca, marti, Regulamentul de functionare a invatamantului preuniversitar va fi publicat marti in Monitorul Oficial, principalele modificari fiind ca se renunta la mediile si tezele semestriale, urmand a exista o singura medie generala la finalul anului. "La…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat saptamana trecuta, ca structura noului an scolar 2022-2023, cu cinci perioade de invatare si cinci perioade de vacanta, se practica deja in 24 de state europene, el mentionand ca modificarea adusa in Romania respecta principiile pedagogiei moderne. Ministrul…

- Structura anului școlar 2022-2023, a fost publicata, in cursul zilei de luni, 4 aprilie 2022, in Monitorul Oficial. Recent, Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a explicat felul in care va fi imparțit anul școlar 2022 – 2023: semestrele vor fi inlocuite cu cinci module de invatare, alternate cu vacanțe.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, ca anul scolar 2022 – 2023 va avea cinci module de invatare si cinci vacante, intentia fiind si renuntarea la tezele semestriale. „Am reusit sa ajungem, imi place sa cred, la un consens care este confirmat nu numai de experti in stiintele educatiei…

