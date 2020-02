Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) a emis, vineri, autorizatia pentru executarea lucrarilor de foraje geotehnice offshore pe segmentul submarin al viitoarei conducte de alimentare din amonte Ana - STG, in apropierea tarmului, in zona Vadu din judetul Constanta, potrivit…

- Virgil Popescu, propus pentru functia de ministru al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a precizat, in timp ce era audiat in fata comisiilor de resort din Parlament, ca tot Sectorul 6 a ramas fara apa calda si caldura, din cauza unei avarii.

- Anunț de ultima ora din partea ministrului Energiei, Virgil Popescu. Modificarea legii offshore are nevoie de un consens in Parlament, spune Popescu.Daca in Parlament nu se va ajunge la un consens, Legea Offshore nu va fi modificata, a declarat luni, Virgil Popescu, ministrul demis al Economiei,…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca una dintre principalele companii energetice din țara, Complexul Energetic Oltenia (CEO), se va inchide daca nu urmeaza planul de restructurare la care s-a angajat in schimbul ajutorului de salvare din partea statului. Florin Citu a precizat ca ministerul…

- Ministerul Economiei realizeaza o reorganizare si o regandire a intregii retele de atasati economici, aceasta si in contextul in care au mai ramas circa 30 de oameni la post, dupa interdictia privind detasarea de la privat la stat, a declarat, marti seara, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri va realiza, din prima parte a anului viitor, controale la firmele care au castigat bani prin programul Start-Up Nation 2018, pentru a verifica unde au fost folositi banii si daca au fost pastrate locurile de munca din proiectul initial, a declarat…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri va vota impotriva acordarii de dividende suplimentare din partea Nuclearelectrica, pentru a pastra optiunea ca producatorul de energie sa realizeze un nou reactor nuclear la Cernavoda din surse proprii, a declarat ministrul de resort, Virgil Popescu,…

- Noul minister al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, condus de Virgil Popescu, are, conform noii organigrame, opt secretari de stat, dar pana acum a fost numit numai unul singur - Razvan Pirjol, responsabil pentru domeniul turismului....