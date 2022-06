Stiri pe aceeasi tema

- „In cadrul reuniunii COMPET de la Luxembourg, am avut ocazia sa discut din nou cu Thierry Breton, comisarul european pentru Piața Interna, despre sprijinul dedicat comunitații UE pentru reactivarea activitaților miniere. In plus am subliniat necesitatea retenției valorii adaugate in regiunile in care…

- Comisia Europeana a primit, joi, din partea Romaniei prima cerere in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (MRR) pentru plata a 1,8 miliarde euro sub forma de granturi si a 789,7 milioane euro sub forma de imprumuturi (fara prefinantare), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar,…

- Comisia Europeana a primit, joi, din partea Romaniei prima cerere in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (MRR) pentru plata a 1,8 miliarde euro sub forma de granturi si a 789,7 milioane euro sub forma de imprumuturi (fara prefinantare), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar,…

- Prin activitatea de pana acum, Guvernul a dovedit ca si-a indeplinit obiectivele pentru fiecare etapa a PNRR si o va face in continuare, a subliniat seful Executivului, potrivit comunicatului de presa al Guvernului. In contextul in care, saptamana trecuta, Comisia Europeana a dat unda verde mai multor…

- Romania si-a indeplinit toate jaloanele din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pe care si le-a asumat impreuna cu Comisia Europeana, a declarat, ieri, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Economiei, Florin Spataru, potrivit Agerpres. „Discutam despre Planul National de Redresare…

- Eurodeputatul Victor Negrescu a prezentat vicepresedintelui executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, responsabil de politicile digitale, situatia proiectelor de digitalizare din Romania si dificultatile intampinate in a asigura accesul echitabil la noile tehnologii peste tot in Europa. Repre…

- Eurodeputatul Victor Negrescu a prezentat vicepresedintelui executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, responsabil de politicile digitale, situatia proiectelor de digitalizare din Romania si a solicitat sprijinul pentru realizarea transformarii digitale a tarii noastre si indeplinirea obiectivelor…

- In marja Consiliului pentru afaceri externe al Uniunii Europene, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene Nicu Popescu a discutat cooperarea bilaterala cu miniștrii de externe ai Romaniei, Franței, Germaniei, Lituaniei, Croației și Suediei. Impreuna cu omologul roman Bogdan…