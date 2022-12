Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea si completarea Codului muncii si a Codului administrativ in care sunt prevazute mai multe drepturi suplimentare pentru salariati. Legea prevede dreptul de a li se acorda un concediu in vederea oferirii de ingrijire sau sprijin personal…

- ”Economia romaneasca are nevoie de sprijin in acest moment poate chiar mai mult decat in anii anteriori, pentru ca aceste crize suprapuse practic au afectat foarte mult capacitatea acestor companii de a absorbi socurile economice. Dar economia romaneasca nu e diferita fata de economia europeana”, a…

- Guvernul are pe agenda sedintei de joi analiza proiectului de ordonanta de urgenta referitoare la sustinerea acordarii de reduceri ale preturilor la benzina si motorina. Potrivit unui comunicat transmis miercuri, pe ordinea de zi a sedintei se afla analiza proiectului de ordonanta de urgenta pentru…

- Guvernul are pe agenda sedintei de joi analiza proiectului de ordonanta de urgenta referitoare la sustinerea acordarii de reduceri ale preturilor la benzina si motorina. Potrivit unui comunicat transmis miercuri, pe ordinea de zi a sedintei se afla analiza proiectului de ordonanta de urgenta pentru…

- Ministrul economiei, Florin Spataru, afirma, miercuri seara, ca industria nationala de aparare reprezinta un domeniu strategic in economia nationala si, in contextul conflictului din Ucraina, se impun actiuni concrete in vederea protejarii intereselor nationale. Guvernul a aprobat, miercuri, o Ordonanta…

- Bugetul Ministerului Economiei a fost suplimentat cu 25 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru sustinerea investitiilor din industria de aparare, informeaza Ministerul Economiei, intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. Fii la curent cu cele…

- ”Guvernul a aprobat in sedinta de astazi Ordonanta de Urgenta privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica de produse/servicii, a contractelor sectoriale si a acordurilor cadru atribuite in domeniile apararii si securitatii”, informeaza Ministerul Economiei. Florin Spataru, ministrul…

- Contractele Armatei in derulare se scumpesc. Florin Spataru, ministrul Economiei, pregateste o Ordonanta de Urgenta prin care va face cadou sute de milioane de euro baietilor destepti din industria de aparare sub pretextul ajustarii preturilor la contractele din domeniul apararii si securitatii nationale.…