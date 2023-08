Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Stefan-Radu Oprea, a dispus Corpului de Control al Ministerului sa verifice la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – ISCIR daca au existat instalatii autorizate de distributie GPL la locul exploziei din Crevedia. „Am…

- ”Am dispus corpului de control de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului sa verifice la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – ISCIR daca au existat instalatii autorizate de distributie GPL la locul exploziei din Crevedia…

- Ministrul Economiei, Stefan Radu Oprea, anunta ca a cerut Corpului de Control sa verifice la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) daca au existat instalatii autorizate de distributie GPL la locul exploziilor din Crevedia, iar din…

- UPDATE 13:40 Surse Realitatea Plus - Parchetul Militar București s-a sesizat aseara din oficiu/ dos legat de modul de intervenție al pompierilor la CrevediaUPDATE 13:20Ministrul Economiei a trimis control sa verifice la Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor…

- Donațiile catre mama ei, din 2022, reprezinta un mare moment de inspirație pentru Ioana Timofte, in condițiile in care, la nici un an, a fost pusa sub acuzare pentru mai multe fapte de corupție, intr-un dosar cu un prejudiciu de doua milioane de euro. Faptele ar fi fost comise de Ioana Timofte in calitate…

- Inregistrari șocante in dosarul DIICOT legat de nepoata fostului șef al SRI, Radu Timofte - Ioana Timofte . Șefa Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, din subordinea Ministerului Economiei, a fost reținuta de procurorii DIICOT pe 24 mai…

- Nepoata fostului șef SRI a fost arestata la domiciliu de Curtea de Apel București, care a menținut, definitiv decizia instanței de fond, pentru fapt de constituire a unui grup infracțional organizat (GIO - n.r.), delapidare și spalare de bani, totul legat de felul de drenare a fondurilor instituției…

- DIICOT a descins la finele lunii mai peste șefa Companiei Nationale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune din subordinea Ministerului Energiei, Ioana Timofte in cadrul unui amplu dosar de crima organizata, scopul grupului infracțional fiind acela de a…