„Impreuna cu ministrul Economiei din Bulgaria, Bogdan Bogdanov, am participat la Conferinta despre viitorul economic al regiunii, cu accent asupra costurilor pe care cele doua economii le au generate de catre neapartenenta la spatiul Schengen. Am vorbit despre drepturile si demnitatea pe care cetatenii romani si bulgari le merita pentru ca din punct de vedere tehnic am indeplinit toate obligatiile asumate, fapt recunoscut de Comisia Europeana si Parlamentul European”, a scris Stefan Radu Oprea, joi pe Facebook. El a adaugat ca discutiile au vizat si „costurile pe care economia romaneasca le…