Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a elaborat un proiect de ordin care contine normele pribvind deschiderea restaurantelor de la 1 septembrie, pentru intrarea acestuia in vigoare fiind nevoie insa de avizul Ministerului Sanatatii si cel al ANSVSA.

- Președintele Iohannis convoaca o noua ședința la Cotroceni cu premierul și membri ai Guvernului, pentru a discuta soluții pentru criza economica Președintele Klaus Iohannis va avea marți, la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o ședința de lucru cu premierul și mai mulți membri ai Guvernului, informeaza…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca restaurantele vor ramane inchise, „atata timp cat nu vedem o respectare a regulilor pe terase”. Cu toate acestea, ministrul se declara optimist si afirma ca acestea vor putea fi deschise si in interior, in luna august.

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, s-a aratat optimist in ceea ce privește șansele ca Romania sa termine anul 2020 cu o creștere economica, in ciuda pandemiei de coronavirus.”Sa nu uitam ca in primul trimestru nu am avut scadere economica, am avut o oarecare crestere…

- ELECTROCENTRALE BORZESTI SRL anunta publicul interesat despre solicitarea de la SGA Bacau a avizului de gospodarire a apelor pentru investitia „Retehnologizare Grup 7 de pe platforma CET Borzesti” Persoanele care doresc sa transmita... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Gazele vor fi mai ieftine și pentru populație, și pentru agenții economici, incepand cu 1 iulie. Este promisiunea facuta de ministrul Economiei, Virgil Popescu, odata cu liberalizarea pieței.

- De la 1 iulie, piata gazelor va fi complet liberalizata, iar consumatorii casnici nu vor mai plati preturi reglementate. Marii furnizori, E.ON si Engie, au trimis clientilor lor oferte la preturile care erau in vigoare si pana acum, in timp ce ministrul de resort, Virgil Popescu, sustine ca facturile…

- ELECTROCENTRALE BORZESTI SRL anunta publicul interesat despre solicitarea de la SGA Bacau a avizului de gospodarire a apelor pentru investitia „Retehnologizare Grup 7 de pe platforma CET Borzesti” Persoanele care doresc sa transmita... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.