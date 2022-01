Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Granturi pentru școli in funcție de numarul elevilor și nivelul de saracie: Strategia Guvernului de reducere a abandonului școlar VIDEO| Granturi pentru școli in funcție de numarul elevilor și nivelul de saracie: Strategia Guvernului de reducere a abandonului școlar Guvernul a aprobat, in ședința…

- Romania poate deveni furnizor strategic de semiconductori in UE si, in acest sens, ne dorim dezvoltarea sectorului de microelectronica, cu ajutorul banilor din PNRR, a afirmat, marti, Florin Spataru, ministrul Economiei, intr-o conferinta de presa. El a prezentat trei proiecte strategice ale ministerului…

- „Am negociat deja cu reprezentantii Comisiei Europene traseul viitor pentru deficitul bugetar, nu vom devia de la acesta. Avem in PNRR toate reformele, 64 de reforme care vor moderniza economia, le vom implementa si nu vom schimba PNRR”, a afirmat Florin Citu, pentru Euronews. Ministrul Finantelor,…

- Potrivit unui comunicat al Executivului, este vorba despre doua memorandumuri prin care Guvernul a mandatat Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Ministerul Finantelor sa semneze Acordul privind contributia financiara nerambursabila si Acordul de imprumut dintre Comisia Europeana si Romania."Prin…

- Consiliul Uniunii Europene a aprobat Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei. Anunțul a fost facut aseara președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Romania are alocate aproape 30 de miliarde de euro prin acest program. Vestea a fost primita cu entuziasm de USR PLUS, partidul…

- Peste doua zile, Consiliul Afaceri Economice și Financiare va aproba Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei. Moment de la care Ministerul de Finanțe poate solicita Comisiei Europene avansul de 13% din suma alocata Romaniei. 3,9 miliarde euro. Aceștia sunt singurii bani pe care Romania…

- Saisprezece state europene deja au trecut la faza de implementare a proiectelor finantate prin Planul National de Redresare si Rezi­lien­ta (PNRR), Cehia, de exemplu, primind recent o transa de 950 mil. euro pentru a da drumul la investitii. „Suma reprezinta 13% din alocarea to­ta­la acordata…