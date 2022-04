Stiri pe aceeasi tema

- ”Ma aflu aici pentru a discuta cu oamenii care muncesc la Uzina Dacia Mioveni. Am avut un dialog constant cu conducerea Dacia, dar am vrut sa discut si cu salariatii. Stiu ca pentru depasirea noilor provocari de ordin economic-financiar cu care se confrunta personalul de aici trebuie sa avem in vedere…

- Florin Spataru, ministrul PSD al Economiei, s-a laudat in acest weekend, printr-o postare pe Facebook, cu lansarea unei aplicații pentru turiști, dar acest proiect a fost inițiat de cei care au fost inaintea sa la guvernare. ”Salrom a lansat “Salina Praid App”, o aplicatie pentru turistii care isi doresc…

- Packeta Romania a inregistrat in 2021 o cifra de afaceri de 11,7 milioane de euro, cu 160% mai mare fata de 2020. ”Packeta Romania, sucursala locala a Packeta Group, platforma digitala globala pentru comertul online si compania cu cea mai mare retea de puncte pick-up din Europa Centrala si de Est, accelereaza…

- "De aseara suntem in teren, verificam statiile, vom verifica modalitatea in care a fost vandut acest combustibil", ameninta autoritatile. Linistea s-a reinstalat in benzinariile din Iasi, dupa ce autoritatile au transmis mesaje clare ca nu sunt motive de ingrijorare. Benzinarii din intreaga tara au…

- Guvernuli a aprobat miercuri proiectul de Hotarare de Guvern care asigura protectia personalului si implicit a societatilor, in perioadele neacoperite de comenzi sau contracte ale operatorilor economici din industria de aparare. Actul normativ ofera operatorilor economici posibilitatea pastrarii pe…

- Florin Spataru, ministrul Economiei anunța ca a solicitat constituirea unui task force la nivelul Ministerului Economiei care va gestiona efectele conflictului din Ucraina asupra anumitor segmente industriale din țara noastra. Segmentele industriale care au comunicat deja catre Ministerul Economiei…

- „Am reusit sa finalizam prima etapa a preselectiei de proiecte pentru microelectronica IPCEI-MECT. A fost un efort sustinut din partea colegilor din Ministerul Economiei, iar in urma evaluarii au fost admise intermediar 9 aplicatii pentru potentiali participanti directi si 37 de aplicatii pentru potentiali…

- Statele membre UE discuta tot mai intens despre viitorul industriei auto electric sau hibrid, iar autoritatile iau in calcul politici publice care sa vizeze dezvoltarea acestui sector in Romania, spune ministrul Economiei, Florin Spataru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…