Stiri pe aceeasi tema

- Romania are materii prime pe care poate sa le exploateze responsabil, iar speculatiile bursiere cu resursele minerale ale romanilor trebuie sa inceteze, afirma Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea. "Romania a castigat procesul Rosia Montana. Asta in ciuda celor…

- La 7 ani de la sosirea Grupului Sonaca in Romania, compania pune bazele unei noi fabrici in zona Turzii. Este practic al doilea proiect greenfield care prinde contur pentru extinderea companiei. Sonaca are o fabrica de producție in satul Badeni, comuna Moldovenești iar acum urmeaza alta pe lista investițiilor…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Stefan-Radu Oprea a avut o intrevedere, luni la Bruxelles, cu Thiery Breton, comisarul european pentru piata interna in care a discutat despre viitorul industriei de aparare din Romania in contextul noilor programe europene. „Impreuna cu comisarul…

- Energia verde si capacitatea de stocare a carbonului dau o sansa unica Romaniei de a atrage investitii straine sau capital, inclusiv autohton, reprezentand un avantaj competitiv cu alte economii din Europa si din lume, a afirmat marti ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu…

- Experții Fondului Monetar Internațional (FMI) continua vizita in țara noastra pentru discuții cruciale la Ministerul Muncii. Intalnirea, la care participa ministrul Simona Bucura Oprescu și echipele tehnice, are loc in contextul recomandarilor FMI privind recalcularea pensiilor.FMI a sugerat ca recalcularea…

- „Economia romaneasca are o crestere economica substantiala pentru Europa, 3,4% este previzionat. Chiar citeam articolul din The Economist care spunea ca, in urmatorii ani, Romania va avea cea mai mare crestere economica in UE, peste 3% comparat cu o crestere economica previzionata undeva un 0,5 pana…

- Antreprenorii au nevoie de un pachet de sustinere a mediului de afaceri care sa cuprinda diverse programe precum subventionarea motorinei pentru transportatori, sustinerea fermierilor afectati de razboiul din Ucraina si lansarea finantarilor nationale pentru IMM-uri, a afirmat presedintele Consiliul…

- Saptamana trecuta, unele organe de media au prezentat o informație privind o descindere a polițiștilor la Primaria Turda, unde ar fi verificat destinația pe care au luat-o dalele vechi ridicate din centrul Turzii, menționandu-se ca ar fi vorba despre un director din instituție, iar prejudiciul ar fi…