Ministrul Economiei: 60 de companii din Romania produc biocide, iar 24 de firme produc masti

Aproximativ 60 de companii din Romania produc biocide, printre care mari producatori, precum Farmec Cluj, Antibiotice Iasi, OMV Petrom si Chimcomplex Borzesti, iar 24 de firme produc masti, a afirmat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la Realitatea Plus.



"Economia Romaniei nu a fost intr-un lockdown, intr-o inchidere totala cum a fost economia altor state europene. Noi am avut un lockdown partial, am avut deschise investitiile publice. Practic, s-a lucrat peste tot acolo. S-a lucrat la drumuri, s-a lucrat in energie, s-a lucrat in industria de…