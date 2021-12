Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Florin Roman a raspuns, joi, la acuzatiile care i se aduc privind plagierea lucrarii de masterat. El afirma ca ”plagiat inseamna sa iti asumi partial sau integral o lucrare stiintifica, ceea ce nu a facut niciodata, drept urmare, acuzatia de plagiat la…

- Ajuns ministru al Digitalizarii, Florin Roman(PNL), susține ca faptul ca n-are nicio tangența cu domeniul este un avantaj și nu poate fi acuzat ca are interese. „Exista acest sistem cand vine un nou ministru, exista delațiuni intre colegi, informații date pe surse. Unii m-au acuzat ca nu am legatura…

- „Mi-am asumat acea neglijența ca nu am arhivat sau nu am pastrat acea revista timp de 15 ani, neconsiderand ca e foarte concludenta”, a declarat noul ministrul al Cercetarii, Invarii și Digitalizarii, in emisiunea Selectiv de la B1 TV, citat de SpotMedia. Afirmațiile vin dupa ce Libertatea a dezvaluit…

- Rusia acuza Occidentul ca isi aduna forte la granitele sale si ale Belarusului in remarci ce par a oglindi avertismentele recente ale SUA referitoare la pozitionarea agresiva a Moscovei in raport cu Ucraina, relateaza adevarul.ro.

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat joi ca a înființat un comandament special Black Friday, care are drept scop supravegherea permanenta a ofertelor cu promoții, din aceasta perioada, indiferent de domeniu de activitate. 'Ne dorim ca acest comandament sa…

- Un agent chinez al serviciilor de informatii ale Beijingului a fost gasit vinovat, vineri, de spionaj economic de un tribunal federal din Statele Unite, pentru tentativa de furt de tehnologii spatiale americana si franceza, a anuntat Departamentul de Justitie al Statelor Unite, transmite AFP.

- PNL va respecta cutuma ca președintele partidului sa fie și propunerea de premier, declara Florin Roman. El spune ca PNL a avut discuții cu mai mulți parlamentari și afirma despre acuzațiile AUR ca „intre parlamentari au loc tot felul de discuții, mai mult sau mai puțin serioase”. „Daca și…

- Grupul rus Gazprom PJSC a respins acuzatiile ca impiedica livrarile de gaze naturale spre Europa, in conditiile in care regiunea se confrunta cu cea mai grava criza energetica din ultimele decenii, transmite Bloomberg. Datele privind productia si exporturile Gazprom catre Europa si Turcia…