- Consilierul guvernamental ION s-a intalnit, luni, cu elevii din Colegiul National Aurel Vlaicu din Bucuresti, fiind prima iesire in public a acestuia, de la prezentarea sa in sedinta de Guvern, in urma cu o saptamana. Ministrul Sebastian Burduja a afirmat ca ION este intr-un proces de invatare si ca…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii arata ca principalele subiecte de discutie ale romanilor cu ION – solutia de inteligenta artificiala creata de cercetatori si expertii in tehnologie din Romania – se refera la imbunatatirea sistemelor de educatie si de sanatate, a conditiilor pentru persoanele…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins ieri obiectia de neconstitutionalitate a Legii securitatii si apararii cibernetice formulata de un grup politic parlamentar si Avocatul Poporului.Potrivit unui comunicat al Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Legea securitatii si apararii cibernetice…

- Trei cercetatori ieseni au ajuns in finala primei editii a Galei Cercetarii din Romania, organizata de Ministerul Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii din Romania. Este vorba despre dr. Maria Cazacu, de la Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni" din Iasi, pe domeniul Chimie si la categoria…

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat ca incepand de miercuri, 1 februarie, cazierul judiciar va fi disponibil online prin intermediul platformei ghiseul.ro si apoi al unui hub de servicii dezvoltat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Sebastian Burduja a precizat ca platforma…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii și Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei anunța ca s-a lansat aplicația pentru mobil Ghiseul.ro. Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a precizat ca sunt 1,5 milioane de utilizatori pe Ghiseul.ro și ca rata de creștere este una ramarcabila.…

- Executivul a aprobat in sedinta de miercuri o hotarare initiata de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID) pentru plata contributiei financiare restante a Romaniei si a uneia partiale pentru 2023 la Agentia Spatiala Europeana (ESA).

- Romania a adoptat o lege care interzice achizitionarea si utilizarea, de catre autoritatile publice, a produselor si serviciilor software de securitate cibernetica din Federatia Rusa, informeaza Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC), potrivit Agerpres. Legea privind protectia sistemelor…