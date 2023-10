”Am acceptat cu placere invitatia de a participa la intalnirea cu reprezentantii autoritatilor teleormanene intrucat, numai printr-un dialog consistent si continuu intre administratia publica centrala si cea locala, ne putem indeplini proiectele si obiectivele propuse, in beneficiul cetatenilor. In acest sens, am toata disponibilitatea de a avea discutii constructive cu factorii decidenti si de a face o analiza serioasa, pertinenta si periodica a situatiei la nivelul administratiei publice locale, pentru realizarea acestui obiectiv comun”, a declarat ministrul Dezvoltarii, citat intr-un comunicat…