- Ministrul Dezvoltarii, Ion Stefan, s-a prezentat vineri dimineata la DNA, el afirmand ca a venit in fata procurorilor anticoruptie din proprie initiativa. "Este o minciuna faptul ca am fost invitat, chemat, intr-un fel sau altul, la DNA. Nu, am fost din proprie initiativa pentru a ma pune…

- In intervalul 24.12.2019 (ora 19.00) – 27.12.2019 (ora 10.00), la Unitatea de Primiri Ugențe din cadrul SJU Satu Mare s-au prezentat un nuar de 461 de persoane. Majoritatea persoanelor s-au prezentat la UPU acuzand probleme respiratorii, digestive, cardiace etc. Un numar de 19 persoane au ajuns la UPU…

- Ziarul Unirea Cainele EROU, prezentat de MAI dupa ce a prins autorul unei duble crime in mai puțin de patru ore: „Mulțumim, Teba” Cainele EROU, prezentat de MAI dupa ce a prins autorul unei duble crime in mai puțin de patru ore: „Mulțumim, Teba” Reprezentanții Ministerului de Interne ii mulțumesc cainelui…

- Initiativa de anulare a Legii antipropaganda ar putea provoca disensiuni in tara noastra. Mai mult, daca propunerea socialistilor va fi adoptata, Moldova va ceda in fata Rusiei. Declaratiile au fost facute aseara, in cadrul emisiunii "In centrul atentiei".

- Ministerul Sanatatii, prin Institutul National de Sanatate Publica, a dispus directiilor de sanatate publica din judetele Botosani, Maramures, Satu Mare, Suceava si Tulcea intensificarea activitatii de supraveghere a difteriei, urmare a comunicarilor identificate privind evolutia unor cazuri de imbolnavire…

- "Lucram la niste harti digitale cu toate traseele turistice pe care le-am facut anul acesta si o sa mai predam inca vreo cinci sau sase, omologate, introduse in sistem, si o sa fie in aplicatii, deoarece in secolul XXI nu e nevoie de o brosura care are pe prima pagina poza conducatorului, ci e nevoie…

- 3.700.000 de cetațeni s-au prezentat pana la ora 13.00 la urne Foto:prezenta.bec.ro. Alegerile prezidentiale sunt în plina desfasurare la aceasta ora. Este ziua votului pentru alegatorii din tara si a treia zi pentru românii din strainatate. 14 candidati sunt înscrisi…