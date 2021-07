Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a anunțat ca Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta in baza careia preturile locuintelor ANL, care au crescut considerabil anul trecut ca urmare a aplicarii Ordonantei 114, vor reveni la tarife apropiate celor din anul 2019, in prezent lucrandu-se la normele metodologice…

- „Asteptarile tineretului nu cred ca sunt extraordinar de mari legat de partea de infrastructura, in sensul in care el, personal, sa fie ajutat. Un tanar e plin de energie, doreste sa actioneze, sa fie lasat in pace sa munceasca. El trebuie lasat liber, ca isi gaseste locul in societate. Dar, atunci…

- „Proiectul de Ordonanța de Urgența care permite intervenția imediata in localitațile unde se semnaleaza prezența urșilor a fost finalizat.Azi am modificat textul proiectului in așa fel incat acesta conține propunerile Ministerului de Interne, respectiv a Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și…

- “Guvernul a aprobat si o alta Ordonanta de urgenta pentru rezolvarea problemei finantarii proiectelor existente astazi valabil incheiate in Fondul de Dezvoltare si Investitii. Este vorba despre un fond in care mai exista 99 de contracte in executie. Conform legislatiei in vigoare, se deconteaza lucrarile…

- „Anul trecut, la mijlocul verii, datorita influentei Ordonantei 114 cu cheltuielile pe sectorul de constructii, a intervenit o crestere exponentiala a pretului de vanzare a acestor locuinte pentru tineri din blocurile ANL, ceea ce a insemnat de la 50 pana la 80-90 la suta cresterea pretului de pe o…

- Candidații inscriși la Bacalaureat 2021 vor susține mai puține probe anul acesta, dupa ce Guvernul a adoptat ordonanța de urgența potrivit careia se echivaleaza/se recunosc probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, avand in vedere „organizarea examenului de bacalaureat in condiții…

- Guvernul a adoptat miercuri o ordonanța de urgența care prevede, intre altele, echivalarea probelor de competențe la examenul de Bacalaureat 2021. Probele de competențe lingvistice de comunicare in limba romana, cele de comunicare in limba materna, de competențe digitale și intr-o limba straina din…

- Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgența pentru modificarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 21/2021 pentru aprobarea acordarii unui ajutor de stat de restructurare Societații ”Complexul Energetic Oltenia”- SA, potrivit unui comunicat de presa. ”Continuam procesul de restructurare al CEO, iar suma…