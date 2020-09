Stiri pe aceeasi tema

- O adresa transmisa BEC de președintele Biroului Electoral al Sectorului 1, procurorul Nicolae Sprincu, confirma ca in unele secții s-au gasit in urne mai multe buletine de vot decat persoane care apar pe lista de semnaturi ca au votat. De asemenea, numarul de buletine de vot nule era mai mare decat…

- Liderul USR Dan Barna intervine in scandalul posibilei fraude de voturi de le Sectorul 1 și spune ca cei de la PSD au fost prinși furand la alegeri. „In momentul de fata nu exista niciun temei pentru renumararea voturilor.(…)Daca a fost frauda trebuie sa raspunda autoritatile. Daca autoritatile considera…

- Liderul USR, Dan Barna, spune ca nu exista niciun temei pentru renumararea voturilor pentru Primaria Sectorului 1, așa cum susține primarul PSD Dan Tudorache, pentru ca procesele-verbale introduse în sistem sunt corecte. El a mai spus ca nu exista nicio îndoiala ca Clotilde Armand este noul…

- Acuzat de catre Clotilde Armand de fraudarea voturilor, primarul în exercițiu Dan Tudorache susține ca USR "creeaza o presiune" asupra membrilor Biroului Electoral Sector 1 și ca "este o țara libera și pot depune câte plângeri vor". "Se creeaza o presiune…

- Este scandal total la Biroul Electoral de Circumscriptie al Sectorului 1. Jandamii au ajuns din nou acolo si urmeaza sa scoata noi probe, in conditiile in care candidatii Clotilde Armand si Dan Tudorache se acuza reciproc de fraudarea alegerilor.„A venit Poliția, am chemat Jandarmeria, au sigilat…

- E scandalul momentului! Candidatul USR-PLUS la Primaria Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, anunța marți, pe Facebook, ca va solicita Parchetului General al Romaniei sa preia ancheta despre situația de la Biroul Electoral al Sectorului 1.Furtuna in Sectorul 1! Dan Tudorache a solicitat…

- Clotilde Armand, candidata USR-PLUS susținuta și de PNL la Primaria sectorului 1, a spus luni, dupa ce Dan Tudorache, PSD, anunțat ca el a caștigat alegerile, ca actualul primar ”nu știe sa numere”. In doua noi postari pe pagina ei de pe o rețea de socializare, Armand il acuza pe Tudorache de tentativa…