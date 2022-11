Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a discutat cu omologul sau austriac Gerhard Karner despre aderarea Romaniei la Spatiul Schengen si gestionarea presiunii migratilor. ”Aderarea Romaniei la spatiul Schengen va fi un plus pentru securitatea europeana, nu un pericol pentru statele membre”, a subliniat…

- Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, si-a reafirmat luni scepticismul fata de extinderea spatiului Schengen, dar omologul sau croat, Davor Bozinovic, a declarat ca Austria sprijina in continuare Croatia pentru aderarea la acest spatiu de libera circulatie, relateaza

- Austria nu va fi de acord cu o extindere a spațiului Schengen, a anunțat vineri ministrul de interne Gerhard Karner, citat de publicațiile Kurier și Der Standard. „Sistemul este disfuncțional. Situația din Europa arata foarte clar ca protecția frontierelor externe a eșuat”, a spus acesta. informeaza…

- Ministrul austriac de interne se opune primirii Romaniei, Bulgariei si Croatiei in spatiul Schengen, de libera circulatie. Potrivit publicatiilor Kurier si Der Standard, Gerhard Karner a afirmat ca nu este momentul extinderii, in conditiile in care, spune el, sistemul nu functioneaza. Situatia din Europa…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat, joi seara, ca ar avea cea mai mare satisfactie, daca ar putea da un raspuns afirmativ in privinta intrarii Romaniei in Schengen, despre care a subliniat ca este un obiectiv de tara. Bode a mai adaugat ca are emotii, mai ales ca saptamana viitoare urmeaza…

- Lucian Bode a declarat agenției spaniole de știri EFE ca obiectivul primordial al Romaniei este aderarea la spațiul Schengen, dupa ce a petrecut mai mult de unsprezece ani respectand cerințele impuse, scrie euroefe.euractiv.es. Ministrul roman de Interne a spus ca Romania asigura securitatea a 2070…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a avut miercuri o intrevedere cu o delegație a Comisiei pentru Libertați Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) din cadrul Parlamentului European. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Aderarea la spatiul Schengen va fi „o bariera inlaturata”, a declarat sambata ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. „Ne vom bate in continuare pentru proiecte de tara precum aderarea la spatiul Schengen sau includerea Romaniei in programul VISA Waiver. Sunt doua teme majore pe agenda PNL, care…