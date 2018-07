Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit joi in scadere estimarile privind ritmul de crestere inregistrat in acest an de economia germana, de la 2,5% pana la 2,2%, explicand ca avansul protectionismului si amenintarea unui Brexit dur expun cea mai mare economie europeana la riscuri semnificative…

- Ministrul de Interne german Horst Seehofer a confirmat ca intentioneaza sa demisioneze atat din guvern cat si din conducerea partidului pentru ca este nemultumit de politica privind migrantii a cancelarului Angela Merkel. El si Merkel vor avea o ultima discutie luni, scrie Deutsche Welle. Horst Seehofer…

- Ministrul de interne al Germaniei, Horst Seehofer, poarta raspunderea pentru faptul ca sutele de migranti aflati la bordul navei umanitare careia i-a fost refuzata acostarea in porturi ale Uniunii Europene sufera de pe urma inrautatirii conditiilor, a acuzat organizatia non-guvernamentala de caritate…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP, conform agerpres.ro. Favorabil unui ''divort total'' de UE, Boris Johnson…

- "In anul ce urmeaza se va decide daca Europa unita va continua sau nu sa existe", a afirmat Salvini, care conduce si partidul de extrema-dreapta Liga, in interviul care va aparea in editia de sambata a revistei, potrivit Agerpres. In mod concret, negocierile asupra bugetului european si…

- Presedinta Partidului Social Democrat german (SPD) a criticat Uniunea Crestin Sociala (CSU), formatiunea-sora din Bavaria a Uniunii Crestin Democrate (CSU) a Angelei Merkel, dupa ce CSU ar fi amenintat ca, sfidand-o pe sefa executivului, va autoriza politia sa inceapa sa-i respinga pe solicitantii…

- Polonia nu este ingrijorata de eventualele modficari din bugetul UE deși in ședința de saptamana trecuta s-a vorbit de o eventuala taiere a fondurilor pentru țarile care incalca statul de drept, iar Varșovia a fost direct vizata, scrie Agerpres. Ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, a calificat…