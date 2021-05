Stiri pe aceeasi tema

- Un dosar penal in rem a fost deschis in cazul celui mai mare urs brun observat pana acum in tara noastra, impuscat in zona Ojdula, pentru braconaj cinegetic, vanarea speciilor in alte conditii decat cele ale derogarilor si uz de arma fara drept, a anunțat Inspectoratul de Politie Judetean Covasna. Cazul…

- Dosarul privind ursul impuscat in zona Ojdula a fost inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc, in cauza fiind efectuate cercetari pentru braconaj, vanare in alte conditii decat cele ale derogarilor si uzul de arma fara drept. Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul…

- Presa internationala a relatat, miercuri, cazul ursului Arthur, ucis in Romania de printul Emanuel von und zu Liechtenstein, animal despre care scrie ca era “regele ursilor”. “Print blamat pentru ca a impuscat unul dintre cei mai mari ursi din Europa”, a titrat bbc.com. Site-ul mentioneaza…

- Poliția din Covasna au deschis un dosar penal in cazul uciderii ursului Arthur, au declarat surse judiciare pentru Ziarul Libertatea. In acest caz se fac cercetari pentru infracțiunile de braconaj și uz de arma.Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, in varsta de 43 de ani, a primit aprobare de la…

- A fost deschis un dosar penal in cazul uciderii ursului Arthur intr-o arie naturala protejata din județul Covasna, de catre prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein, a anunțat Poliția Covasna. Poliția s-a autosesizat in acest caz și a deschis dosar penal pentru infracțiunile de braconaj și…

- Noi dezvaluiri ies la iveala in cazul uciderii lui Arthur, cel mai mare urs din Romania. Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc au deschis un dosar penal in acest caz și se fac cercetari pentru braconaj și uz nelegal de arma. Ce risca prințul Emanuel von und zu Liechtenstein,…

- Cazul ursului Arthur, ucis de catre prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, a ajuns pe masa procurorilor. Deocamdata, a inceput urmarirea penala in rem, fara ca vreo persoana sa fie pusa sub acuzare. La o prima verificare, toate avizele primite de prințul din Austria ar fi in regula, dar…

- Garda de Mediu verifica daca s-a respectat Ordinul ministrului Mediului, de care s-a folosit prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein cand a fundamentat impușcarea ursului brun Arthur intr-o arie naturala protejata din județul Covasna. „Vanatoarea de urs e ilegala fara derogare, insa…