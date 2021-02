„Este o falsa problema cea pe care ati evidentiat-o aici, ca sursa, Europol. Am spus din primul moment: scopul nostru nu este acela de a sanctiona cetatenii, scopul nostru e acela de a preveni raspandirea coronavirusului si noi, prin ceea ce am solicitat in urma cu doua saptamani, am solicitat de fapt sa vedem cat din actiunile structurilor noastre reprezinta preventie.Eu pun un accent foarte mare pe preventie si am vrut sa vad. Cand 20% este preventie si 80% sunt amenzi nu este in regula. Cand vad ca 60% este preventie si 40% amenzi, putem discuta. Acesta este motivul pentru care am solicitat…