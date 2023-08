Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce priveste subiectul aderarii la spatiul Schengen, au fost purtate discutii in sensul identificarii modalitatilor de cooperare si coordonare, constructiva, care sa conduca la o decizie favorabila cat mai curand posibil.Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu s a intalnit, astazi, 23 august…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat miercuri, dupa intalnirea cu omologul austriac, Gerhard Karner, ca obiectivul sau a fost sa construiasca azi un inceput de colaborare, sa intoarca pagina in subiectul Schengen. El susține ca Austria nu are o problema cu Romania, precizand ca „politistii…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, s-a intalnit, miercuri, la Viena, cu omologul sau austriac, Gerhard Karner. Gerhard a precizat, la finalul discuțiilor, ca Austria iși menține poziția impotriva extinderii spațiului Schengen, care este nefuncțional in totalitate, insa a laudat progresele Romaniei…

