Ministrul de Finanţe vrea să dubleze creşterea economiei ţării Intr-un interviu acordat publicatiei Financial Times inainte de a pleca la forumului economic de la Davos, Javid a spus ca Marea Britanie nu se va angaja sa respecte reglementarile europene, in negocierile post-Brexit, ceea ce doresc multe companii pentru a usura controalele vamale.



”Nu va fi o aliniere, nu vom accepta regulile, nu vom fi in piata unica si nu vom fi in uniunea vamala – si vom face acest lucru pana la sfarsitul anului”, a spus ministrul.



Camera Britanica pentru Comert a anuntat ca firmele doresc o abordare pragmatica a Brexitului, dar a adaugat ca guvernul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

