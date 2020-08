Stiri pe aceeasi tema

- Polemicile privind creșterea pensiilor de la 1 septembrie s-au reaprins, dupa ce Florin Cițu, ministrul de Finanțe, a anunțat zilele trecuta ca acesta vor fi majorate, insa cu 14%, nu cu 40%, asa cum prevede o lege aprobata in timpul guvernarii PSD. Va...

- Ministrul de Finanțe le-a transmis un mesaj social-democraților, dupa ce ieri a anunțat ca pensiile vor fi majorate, in plina criza economica. „V-am dat șah mat”, le-a spus Florin Cițu celor din PSD.

- Pensia minima crește de la 704 lei, cat este in prezent, la 800 de lei, dupa ce punctul de pensie va crește și el, de la 1 septembrie, de la 1.365 de lei, cat este acum, la 1.440 de lei, a anunțat, vineri, ministrul Finanțelor, Florin Cițu, noteaza Mediafax.„Avem majorarea punctului de pensie,…

- MInistrul Finatelor, Florin Citu, a fost intrebat, vineri seara, despre cresterea pensiilor si a afirmat: "Eu am spus ca Ministerul de Finante a venit cu o propunere, decizia este una politica. Decizia finala, cu cat vor creste pensiile de la 1 septembrie, 14 la suta, daca aceasta va fi decizia, o vom…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a anuntat procentul de majorare a pensiilor de la 1 septembrie.Pensiile nu vor creste cu 40 de la 1 septembrie, ci cu 10 . Anuntul a fost facut de Florin Citu, la Digi24. El afirma ca premierul Ludovic Orban ar putea decide un procent mai mare.La pensii ramanem la…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, anunța majorarea alocațiilor pentru copii in jur de 15%, urmand ca la 1 ianuarie sa urmeze o alta creștere. Florin Cițu a declarat luni la Realitatea Plus ca, in opinia sa, legea care prevede dublarea alocațiilor pentru copii este una populista și neconstituționala,…

- Ziarul Unirea Florin Cițu susține majorarea pensiilor cu 10%: „Vom crește pensiile, dar vreau sa alocam mai mulți bani pentru investiții” Florin Cițu, Ministrul de Finanțe a declarat ca va susține majorarea pensiilor de la 1 septembrie 2020, cu un procent de 10%, precizand ca astfel vor ramane bani…

- Decizia o va lua premierul, a subliniat Florin Cițu, dar „vom avea imagine a economiei dupa șase luni și vom vedea și impactul masurilor pe care le-am luat”, a mai spus ministrul de finanțe.