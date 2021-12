Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a anunțat sambata seara, la Realitatea Plus , ca proiectul de buget pentru 2022 va fi publicat pe site-ul ministerului in noaptea de sambata spre duminica, iar saptamana viitoare ajunge in Parlament. „In seara aceasta se pune bugetul pe site, acum facem ultimele verificari…

- Proiectul legii bugetului de stat pentru 2022 ar urma sa fie pus in transparenta publica vineri, iar lunea viitoare sa fie aprobat de Cabinetul Ciuca pentru a fi transmis spre dezbatere si adoptare in Parlament, au informat, marti, surse guvernamentale. Potrivit surselor citate, deficitul bugetar asumat…

- Salariile personalului auxiliar din sanatate, cum sunt asistentele și brancardierii, ar putea crește anul viitor, a anunțat ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, la Antena 3. Guvernul analizeaza și situațiile din alte sisteme, cum este invațamantul. „In sistemul sanitar exista niste decalaje…

- Fracțiunea Partidului „Șor” critica dur proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022, supus dezbaterilor in Parlament, in prima lectura. Potrivit deputatului Denis Ulanov, modul in care guvernanții au ales sa distribuie banii publici reprezinta o adevarata bataie de joc fața de cetațeni.