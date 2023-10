Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Externe din Iran, Turcia, Rusia si Georgia se vor intalni luni, la Teheran, cu omologii lor din Azerbaidjan si Armenia si vor discuta progresele catre un acord de pace intre cei doi vecini din Caucazul de Sud, a relatat presa de stat iraniana, citata de Reuters.Agentia de presa IRNA…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, merge luni intr-o vizita oficiala la Teheran, potrivit agentiei de stiri RIA, care a citat-o pe purtatoarea de cuvint al ministerului, Maria Zaharova, transmite Reuters. Lavrov calatorește in Iran pentru o reuniune pe tema conflictului armeano-azer cu sefii…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, va calatori luni in Iran, care organizeaza o reuniune pe tema conflictului armeano-azer cu sefii diplomatiilor din Armenia, Azerbaidjan, Iran, Rusia si Turcia, transmite duminica EFE, conform Agerpres."Confirmam convorbirile lui Lavrov programate pentru luni…

- Ministerul rus de Externe a protestat fata de o serie de comentarii facute de Azerbaidjan și Armenia, un semnal al degradarii relațiilor dintre Moscova și cele doua țari din Caucazul de Sud implicate la randul lor intr-o disputa teritoriala istorica.

- Rusia nu vede nimic bun in incercarile țarilor din Alianța Nord-Atlantica de a "patrunde" in Caucazul de Sud. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a comentat in acest sens exercițiile militare dintre Armenia și SUA. "Desigur, nu vedem nimic bun in faptul ca o țara agresiva din NATO incearca sa…

- Intalnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan din stațiunea rusa Soci, de la malul Marii Negre, a fost anunțata vineri de Kremlin, relateaza agenția Ruters, citata de Agerpres.Discuțiile dintre cei doi lideri se vor concentra in special pe chestiunea exporturilor…

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, susține ca deținerea de arme nucleare protejeaza Rusia de amenințarile de securitate, iar Moscova continua sa reaminteasca Occidentului riscurile de a preveni un conflict de puteri nucleare. „Deținerea de arme nucleare este astazi singurul raspuns posibil la…

