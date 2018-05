Stiri pe aceeasi tema

- Wang Yi, ministerul de Externe al Chinei, urmeaza sa intreprinda o vizita in Coreea de Nord in cursul acestei saptamani, in contextul summitului inter-coreean de vineri si a potentialei intrevederi a liderului regimului de la Phenian, Kim Jong-Un, cu presedintele SUA, Donald Trump.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat marti ca a raspuns la invitatia omologului sau nord-coreean, Ri Yong Ho, care se afla la Moscova, si ca va vizita Coreea de Nord în viitor, informeaza site-ul agentiei Reuters. Lavrov a declarat, în urma discutiei cu Ri…

- Imagini obtinute prin sateliti arata ca regimul de la Phenian a initiat testele preliminare la un reactor de apa usoara si probabil a pornit un alt reactor, la centrul pentru cercetari nucleare Yongbyon.Ambele reactoare pot fi folosite pentru producerea de materiale de fisiune necesare…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat. Cu aceasta ocazie, Kim a confirmat…

- "Kim Jong-Un a transmis felicitari cordiale presedintelui rus Vladimir Putin pentru victoria sa convingatoare din alegerile prezidentiale. Realegerea dumneavoastra ca presedinte este o manifestare a imensei sustineri si increderi din partea poporului", a transmis presa de stat de la Phenian.Potrivit…

- Ministrul de externe al Coreei de Nord, Ri Yong-ho, a facut o vizita surpriza in Suedia unde a participat la discuții cu premierul suedez, Stefan Lofven. Presa internaționala noteaza ca aceasta vizita are loc inainte de o eventuala intalnire intre președintele american Donald Trump și Kim Jong-un. Phenianul…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, conform Mediafax.”Ori de cate ori…