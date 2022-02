Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a impus luni sanctiuni impotriva a cinci persoane care au fost implicate in alegerile pentru parlamentul rus din peninsula ucraineana Crimeea, anexata in 2014 de Rusia, din septembrie 2021, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock a acuzat luni Rusia ca joaca un joc "iresponsabil" cu populatia civila din estul Ucrainei, invitand-o sa revina la masa negocierilor, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Misiunea de monitorizare a OSCE in estul Ucrainei ar trebui consolidata, in contextul in care este crucial sa se stie ce se intampla in Donbas pe fondul unei acumulari de trupe rusesti la granitele acestei tari, a declarat vineri ministrul german de externe, Annalena Baerbock, potrivit Reuters.…

- Un puternic sunet de sirene a fost auzit vineri dupa-amiaza in centrul orasului Donetk, capitalei republicii omonime separatiste proruse din estul Ucrainei, unde mai devreme liderul local a anuntat evacuarea populatiei civile catre Rusia de teama unei ofensive a armatei ucrainene, intentie negata…

- Confruntarile armate care au avut loc joi in estul Ucrainei au fost cele mai ample incepand din 2015 in conflictul dintre fortele guvernamentale ucrainene si separatistii sustinuti de Rusia, a declarat o sursa diplomatica, transmite vineri Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Posibilele sanctiuni occidentale impotriva bancilor rusesti vor conduce la o crestere a volatilitatii pe piata dar Rusia va fi capabila sa faca fata restrictiilor gratie rezervelor sale valutare abundente, a declarat miercuri ministrul rus al Finantelor, Anton Siluanov, informeaza Reuters. Fii…

- Numai Ucraina si NATO ar trebui sa aiba un cuvant de spus in privinta aderarii acestui stat la Alianta, a declarat ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba dupa intalnirea cu omologul sau italian Luigi Di Maio marti la Kiev, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Secretarul de stat american Antony Blinken are marti o noua discutie telefonica cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, a anuntat un responsabil al diplomatiei americane, potrivit AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…