- Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Polone, Jacek Czaputowicz, a declarat marti, referitor la o serie de afirmatii ale unor oficiali europeni, ca in evaluarile acestora sunt folosite standarde duble, astfel incat ceea ce este acceptat in anumite tari nu este tolerat in Romania, Ungaria, Polonia.…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat vineri ca inca mai este un drum lung de parcurs pana la incheierea unui acord privind Kosovo, la doua saptamani dupa ce a spus ca este pregatit pentru un compromis in definirea frontierelor Serbiei cu Kosovo. 'Este foarte dificil sa ajungem la un…

- Florentina Mirica, procuror DNA și candidat la șefia instituției, atrage atenția asupra activitații secției militare a DNA, precizand ca este necesara identificarea cauzelor care au dus la o activitatea redusa a procurorilor militari din DNA."Un segment important de activitate al DNA este…

- In esenta e vorba de acele modificari referitoare la presemnalizarea aparatelor radar. Politistii considera ca aceste modificari nu vor face altceva decat sa creasca numarul soferilor care vor apasa peste masura pedala de acceleratie. http://evz.ro/politistii-rutieri-cer-presedintelui-romaniei-sa-nu-promulge-lege.html

- Cancelarul german Angela Merkel a atras atentia joi ca in chestiunea migratiei este in joc insusi 'destinul' Uniunii Europene, inaintea unui summit european la Bruxelles, unde acest subiect se anunta a fi unul extrem de dificil, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Europa se confrunta cu multe provocari,…

- Primaria Capitalei atrage atentia ca pe spatiile verzi si pe aleile din parcurile Herastrau si Cismigiu au fost imprastiate graunte otravitoare din capcanele securizate pentru sobolani, dupa ce acestea au fost sparte, si precizeaza ca a fost sesizata si Politia pentru a-i gasi pe vinovati. „Primaria…