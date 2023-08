Prim-ministrul libian l-a demis luni pe ministrul de Externe al Libiei, Najla Mangoush, in efortul de a controla o furie din ce in ce mai mare, dupa ce s-a intalnit cu omologul sau israelian. Intalnirea a provocat proteste peste noapte in mai multe orașe libiene, inclusiv in fața Ministerului de Externe libian, potrivit Reuters. Intalnirea […]