- In prezent, cota TVA pentru alimentele de baza in Romania este de 9%. ”Nu am avut o discutie in Guvern legata de TVA zero la alimentele de baza. Este o masura care, cel putin la momentul asta, contravine directivei TVA. Putem sa discutam orice (cu Comisia Europeana, n.r.), dar sa ai o reglementare care…

- Guvernul Ciuca discuta introducerea unei cote TVA zero la alimentele de baza (de la 9% in acest moment) și supra-impozitarea profitului ”excepțional” realizat de furnizorii de gaze și energie electrica in 2021, au declarat pentru Economedia.ro surse guvernamentale. Propunerea vine de la PSD, potrivit…

- TVA zero la alimentele de baza. Noi masuri sociale, discutate in Guvernul Ciuca la cererea PSD Guvernul Ciuca ia in calcul introducerea unei cote TVA zero la alimentele de baza (paine, carne, ulei, faina, lactate, oua și altele) și supra-impozitarea profitului ”excepțional” realizat de furnizorii de…

- Scandalurile privind secretomania proiectelor incluse in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNNR) ar putea lua sfarșit in aceasta saptamana la Bruxelles, mai exact pe 28 octombrie 2021, cand Consiliul Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) va decide cum, cand și cat din cei 29,2 miliarde…

- AUR va merge, la consultarile de joi de la Palatul Cotroceni, cu mandatul "clar" ca tara trebuie sa iasa din criza actuala cu un premier din afara partidelor politice, a declarat copresedintele partidului George Simion. "Vom participa maine la Cotroceni, cu un mandat clar, tara trebuie sa…

- Sansele echipei lui Dacian Ciolos sa treaca de Parlament sunt reduse, avand in vedere ca niciun alt partid nu sustine guvernul monocolor USR. In timp ce PSD a criticat componenta echipei, PNL, prin vocea lui Rares Bogdan, s-a limitat la a dezaproba programul de guvernare. AUR a anuntat ferm ca nu va…

- USR a anunțat ca va depune in Parlament un proiect ”fantoma” pentru scaderea facturilor la electricitate și gaze naturale, care nu este altceva decat plata, cu bani publici, a eșuarii liberalizarii pieței de energie. Propunerea PSD – plafonarea prețurilor la electricitate și gaze naturale la nivelul…