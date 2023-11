Ministrul Culturii, Raluca Turcan, nu dă doi bani pe interpelările parlamentarilor Ministrul Culturii, Raluca Turcan, sta foarte prost la capitolul comunicare, dar cel mai grav este faptul ca nu raspunde la intrebarile și interpelarile parlamentarilor, in special ale celor din opoziție. Pe site-ul Camerei Deputaților se poate constanta ca doi miniștri ai cabinetului Ciolacu sunt „campioni” la dat flit parlamentarilor care-i interpeleaza. Este vorba de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, și cel al Culturii, Raluca Turcan. De fapt, Raluca Turcan este campioana detașata la refuzul de a raspunde la interpelari, in special ale celor venite din partea reprezentanților opoziție.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

