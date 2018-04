Alba Iulia, 27 apr /Agerpres/ - Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, s-a aratat increzator, vineri, la Alba Iulia, ca Monumentul Unitatii Nationale va fi finalizat pana la 1 Decembrie.



"Suntem in comisia ministeriala in discutii cu autorul (sculptorul Mihai Buculei - n.r.). Contractul se va semna si, dupa spusele lui (ale sculptorului - n.r.), in cateva luni va fi finalizat, astfel incat la 1 Decembrie, sper, (...) ca autorul, domnul Buculei, sa-l poata monta in timp util pana ... A spus ca undeva in noiembrie va fi ridicat, incat in 1 Decembrie sa ne putem…