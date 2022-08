Stiri pe aceeasi tema

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, Hotararea pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului serviciilor comunitare de utilitati publice.Potrivit Ministerului Dezvoltarii, in prezent, domeniul serviciilor publice este reglementat printr o lege…

- Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Dezvoltarii, in prezent, domeniul serviciilor publice este reglementat printr-o lege generala, si alte patru legi speciale privind fiecare tip de serviciu public. Codul va cuprinde dispozitii specifice fiecarui tip de serviciu public: serviciul de alimentare…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, hotararea pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului serviciilor comunitare de utilitati publice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Mandatul lui Dumitru Chirița la șefia ANRE expira in luna octombrie a acestui an Sursa articolului: Dovada ca ANRE are nevoie de stabilitate – pe mainile cui trebuie lasata Energia? Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- „Credința trebuie sa fie marturisitoare, nu numai prin cuvant, ci prin intreaga noastra viața." Parintele Teofil Paraian The post PASTILA PENTRU SUFLET – Pilda celor patru ucenici appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: PASTILA PENTRU SUFLET – Pilda celor patru ucenici Credit autor:…

- "Viața e duelul lui Dumnezeu cu diavolul, iar campul de batalie sunt eu!" The post PASTILA PENTRU SUFLET: "Viața e duelul lui Dumnezeu cu diavolul, iar campul de batalie sunt eu!" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: PASTILA PENTRU SUFLET: "Viața e duelul lui Dumnezeu cu diavolul,…

- Sa fii membru in Parlamentul Romaniei pare ca vine la pachet doar cu privilegii The post Culisele Statului Parlalel. Parlamentarii, excursii exotice pe banii contribuabililor appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Culisele Statului Parlalel. Parlamentarii, excursii exotice pe banii…

- Președintele Iohannis il primește la Baza Aeriana "Mihail Kogalniceanu" The post Regele Belgiei, vizita oficiala in Romania, astazi appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Regele Belgiei, vizita oficiala in Romania, astazi Credit autor: Realitatea De Mures. Source