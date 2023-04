Stiri pe aceeasi tema

- „In Ungaria, o familie isi poate construi o casa mai ieftin si mai usor, folosind proiectele tip puse la dispozitia publicului de Guvern. Vom introduce aceasta masura si in Romania, pentru ca este o solutie buna pentru familii”, a scris joi pe Facebook ministrul dezvoltarii. El a precizat ca se afla…

- Curtea de Conturi a Romaniei acuza ANAF, in raportul pe anul 2021, facut public recent, ca tergiverseaza recuperarea datoriei de 1,3 miliarde de lei pe care frații Micula o au catre statul roman, arata Bihoreanul.Potrivit sursei citate, inspectorii Curții de Conturi subliniaza, de asemenea,…

- Dezastrele naturale nu pot fi evitate și lovesc fara semne de avertizare. Inundațiile, alunecarile de teren, cutremurele, toate acestea pun in pericol viața oamenilor: a noastra și a celor dragi.Mai apoi, urmeaza daunele materiale. Casele pentru care cetațenii au muncit o viața, in care și-au…

- Clienții Enel au descoperit in facturile emise la inceputul lunii martie ca au primit de plata doua intervale de facturare diferite.Mulți nu au ințeles de unde vine aceasta schimbare și de ce trebuie sa scoata mai mulți bani din buzunar.Ioana Krekan, reprezentant Enel, a explicat de…

- ANAF i-a emis decizie de impunere gigantului petrolier rus Lukoil, in urma unei inspectii fiscale. Inspectorii fiscali au cerut societații sa plateasca impozit suplimentar in suma totala de peste 50 de milioane de lei pe profituri obtinute in 2021, din operatiuni din Romania de vanzare de produse…

- OpenAI vrea sa monetizeze aplicația care a devenit in ultimele saptamani un adevarat fenomen viral.De joi, 2 februarie, ChatGPT are și o versiune Premium, care promite o serie de avantaje in plus fata de versiunea de baza, dar care va fi disponibila pe baza unui abonament lunar destul de scump,…

- Doua femei au fost surprinse intr-o filmare, in timp ce se aflau intr-o benzinarie și incercau sa alimenteze cu combustibil o mașina o Tesla Model 3.Videoclipul a devenit viral și a strans in doua zile aproape 50.000 de vizionari.Deși mașinile electrice sunt tot mai populare, industria…

- Ciocnirile de sambata dintre protestatari impotriva exploatarii carbunelui si politisti la intrarea in satul abandonat Lutzerath din vestul Germaniei s-au soldat cu raniti de ambele parti, a declarat un purtator de cuvant al politiei pentru dpa.Acesta nu a furnizat numarul ranitilor, gravitatea…