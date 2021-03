Stiri pe aceeasi tema

- Iluminatul interior si exterior al Palatului Cotroceni va fi intrerupt, sambata seara, timp de o ora cu ocazia “Orei Pamantului”, informeaza Administratia Prezidentiala. „Ora Pamantului (Earth Hour) este in prezent una dintre cele mai mari miscari mondiale pentru protectia mediului si mobilizeaza milioane…

- De la an la an, miscarea ORA PAMANTULUI capata proportii din ce in ce mai mari. A cucerit deja sute de milioane de oameni, iar asta seara va fi celebrata și la Bistrița. Suntem cu toții invitați sa conștientizam pericolul și sa-i ajutam și pe ceilalți sa vada planeta și problemele cu care ne confruntam…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, s a intalnit vineri, 12 martie, la sediul Ministerului Apararii Nationale, cu ambasadorul Canadei in Romania, Annick Goulet. Agenda de discutii a vizat cooperarea romano canadiana in domeniul apararii si situatia de securitate regionala si globala,…

- Armata Romana vrea sa ajunga la achiziții de echipamente și tehnica militara de 8,7 miliarde de lei in 2024, potrivit proiectului de Carta Alba a Apararii , pus in dezbatere publica de guvern. Astfel, Ministerul Apararii vrea ca in acest an bugetul pentru achiziții sa fie de 5,3 miliarde lei și sa…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a organizat imunizarea voluntara anti-COVID-19 a personalului militar si civil care activeaza in Armata Romaniei, respectiv militarii in rezerva, retragere, veteranii si vaduvele de razboi, arata un comunicat al MApN, potrivit Agerpres.