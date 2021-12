Ministrul Cadariu vine cu vești extraordinare pentru bugetari. Se va întâmpla în 2022 Ministrul antreprenoriatului și turismului, Daniel Cadariu, a anunțat ca angajații din sistemul bugetar vor primi din nou vouchere de vacanța. Daniel Cadariu a spus ca acordarea voucherelor de vacanța pentru angajații din sectorul bugetar in 2022 a fost principala tema de discuție in cadrul primei intalniri de lucru pe care a convocat-o la sediul instituției, cu reprezentanți ai mediului asociativ de profil. „Sistemul romanesc de acordare a vocherelor de vacanța este un exemplu de buna practica și aș menționa o parte din beneficiile pe care acest program le are, cum ar fi stimularea circulației… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

