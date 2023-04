Stiri pe aceeasi tema

- „Așa ceva nu admitem in Romania!” – a fost concluzia ministrului antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu, dupa ce, la sfarșitul lunii trecute, a efectuat o vizita in Costinești, județul Constanța. „Am vizitat toate stațiunile de pe litoral; am inceput de la Mangalia și m-am oprit…

- Constantin-Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului, a vizitat, la sfarșitul lunii trecute, toate stațiunile de pe litoral, precizand ca cele mai grave probleme sunt la Costinești. „Am vizitat toate stațiunile de pe litoral; am inceput de la Mangalia și m-am oprit in Constanța. Lucrurile,…

- Ministrul Turismului nu se arata incantat de cum arata stațiunea Costinești. Mai mult, acesta crede ca situația din acea stațiune reprezinta o pata neagra pentru turismul romanesc. Ministrul Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a tras aceste concluzii in urma vizitei efectuate la stațiunea Costinești.…

- "Asa ceva nu admitem in Romania " ndash; a fost concluzia ministrului antreprenoriatului si turismului, Constantin Daniel Cadariu, dupa ce a efectuat o vizita in Costinesti, judetul Constanta. "Am vizitat toate statiunile de pe litoral; am inceput de la Mangalia si m am oprit in Constanta. Lucrurile,…

- In aceasta vara, turiștii care merg in vacanța pe litoralul romanesc vor fi nevoiți sa plateasca o noua taxa. Acest regula este valabila in mai multe stațiuni din țara. Consilierii locali ai municipiului Mangalia, de care aparțin stațiunile Olimp, Neptun, Venus, Saturn, ...

- Curtea de Conturi a realizat in 2022 o acțiune de audit-fulger la șase primarii riverane litoralului: Navodari, Constanța, Eforie, Costinești, Mangalia și Limanu. Rezultatul acestei acțiuni este alarmant: mai bine de jumatate din firmele cu activitate pe litoral nu au autorizație de funcționare.

- THR Marea Neagra SA cu sediul in Mangalia, str. Lavrion nr. 29, jud. Constanta, organizeaza licitatii publice cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor imobile: Complex hotelier Venus din Eforie Nord ndash; 25.01.2023, ora 10.00 Hotel Jupiter din Eforie Nord ndash; 25.01.2023, ora 14.00 Complex hotelier…