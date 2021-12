Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe britanic Liz Truss va prelua conducerea negocierilor cu UE privind relatia post-Brexit, dupa demisia ministrului pentru Brexit, David Frost, a anuntat duminica Downing Street, transmit agentiile internationale de presa, citate de Agerpres.Truss îsi va pastra concomitent…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Frost, si-a dat demisia din cauza „directiei politice” a guvernului condus de premierul Boris Johnson, a relatat sambata publicatia Mail on Sunday. „Lordul Frost si-a inaintat demisia in urma cu o saptamana, insa a fost convins sa ramana pana in ianuarie”, a scris…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca din moment ce Ucraina nu este membra NATO, este „extrem de improbabil” ca Londra si aliatii sai sa intervina militar in cazul in care Rusia se decide sa o invadeze, relateaza Agerpres, conform AFP.”Nu este membru NATO, asadar este extrem de…

- Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, a fost raportat la politie de un parlamentar laburist pentru ca la resedinta sa din Downing Street ar fi avut loc anul trecut cel putin doua petreceri in timp ce erau in vigoare restrictii impuse in contextul pandemiei, relateaza The Guardian. Laburistul…

