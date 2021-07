Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al sanatatii, Sajid Javid, si-a cerut scuze duminica pentru ca a sugerat ca natiunea nu ar trebui sa se "fereasca" de coronavirus, in remarci care au fost catalogate drept insensibile de familiile indoliate si de parlamentari din opozitie, transmit PA Media/dpa. Ministrul…

- Ministrul britanic al Sanatații, Sajid Javid, a fost confirmat pozitiv la COVID -19, el a fost vaccinat cu Astra Zeneca, ambele doze The post Ministrul britanic al Sanatații,confirmat pozitiv la COVID -19 first appeared on Partener TV .

- Premierul britanic Boris Johnson si ministrul de Finante, Rishi Sunak, nu trebuie sa se izoleze dupa ce au intrat în contact cu ministrul Sanatatii, Sajid Javid, care cu o zi în urma a fost confirmat cu COVID-19. Downing Street a transmis ca cei doi vor face parte dintr-un program pilot,…

- „In aceasta dimineata am primit un rezultat pozitiv la testul Covid-19. Astept rezultatul PCR, dar, din fericire, am ambele doze de vaccin si simptomele sunt usoare”.Ministrul se afla in izolare, acasa, cu familia lui, dupa ce a efectuat un test rapid. Vineri seara, el s-a simtit „putin ametit”.El a…

- Ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, a declarat, la Sky News, ca varianta indiana a SARS-CoV-2 (Delta) este cu 40 la suta mai transmisibila decat varianta descoperita in Marea Britanie, numita Alpha.