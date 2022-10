Stiri pe aceeasi tema

- Lira sterlina a urcat cu 1,8%, la 1,1302 dolari, in timpul tranzactiilor de la Londra, dupa ce o limitare temporara a castigului, determinata de datele privind inflatia ridicata din SUA. Obligatiunile guvernamentale pe termen lung ale Marii Britanii– cunoscute sub denumirea de ”gilts” – au crescut brusc,…

- Componentele actiunilor industriale si cele ale companiilor de constructii si de materiale au scazut ambele cu 2,2%. Componenta companiilor de petrol si gaze a fost singura care a inregistrat vineri o evolutie pozitiva, incheind ziua in crestere cu 1,1%. Raportul din SUA privind piata muncii a aratat…

- Premierul britanic Liz Truss a declarat ca il considera pe presedintele rus Vladimir Putin "inamicul" comun al Europei, deoarece "a amenintat libertatea si democratia Europei si a crescut preturile energiei", in timp ce presedintele Frantei Emmanuel Macron este un "prieten" al Marii Britanii, relateaza…

- ”Regatul Unit este blocat intr-o criza economica pe care el insuși și-a provocat-o”, constata CNN, explicand ca anunțarea celui mai mare pachet de reduceri fiscale din ultimii 50 de ani genereaza o gaura uriașa in finanțele țarii, dar și in credibilitatea acesteia in fața investitorilor. The Guardian…

- Lira sterlina a crescut cu 1,4%, la 1,1034 dolari pe unitate. Dupa ce a atins un nou minim al ultimilor 37 de ani, de 1,0327 dolari, in urma cu trei zile, lira sterlina s-a apreciat cu 6,4% fata de dolar. Redresarea monedei britanice s-a datorat in parte actiunii Bancii Angliei. Joi, BoE a cumparat…

- Premierul britanic Liz Truss i-a transmis presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, in timpul unui apel telefonic, ca Marea Britanie "nu va recunoaste niciodata" incercarile Rusiei de a anexa parti ale Ucrainei, se arata intr-un comunicat emis de Downing Street, potrivit The Guardian. "Premierul a…

- Guvernul britanic a prezentat vineri cel mai radical pachet de reduceri de taxe de dupa anul 1972, diminuand povara fiscala atat pentru angajati, cat si pentru companii, si in paralel a anuntat o crestere semnificativa a imprumuturilor, totul in incercarea de a stimula potentialul de crestere pe termen…

- Prim-ministrul britanic demisionar Boris Johnson l-a asigurat vineri pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ca sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina nu va slabi indiferent care ar fi succesorul sau, potrivit Downing Street, informeaza France Presse. Implicat in scandaluri, Boris Johnson, unul…