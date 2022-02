Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se pregateste sa inceapa in curand un exercitiu nuclear strategic, a declarat joi ministrul apararii britanic, Ben Wallace, care a atras atentia ca actiunile Kremlinului merg in directia gresita, in ciuda eforturilor de a gasi o solutie diplomatica, potrivit Reuters. Wallace a spus ca Marea Britanie…

- Rusia a recomandat miercuri Regatului Unit sa renunte la retorica sa cu privire la sanctiuni atunci cand ministrii sai de externe si apararii se vor deplasa la Moscova pentru discutii pe fondul tensiunilor legate de Ucraina, altfel, exista marea probabilitate ca intalnirile celor doi in capitala…

- Marea Britanie nu judeca tarile care au ales sa nu aprovizioneze Ucraina cu arme letale, a afirmat astazi ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, in cursul unei vizite la Berlin, transmite Reuters.

- Ministrul Apararii rus Serghei Soigu si-a dat acordul pentru o intrevedere, la Moscova, cu omologul sau britanic Ben Wallace, pentru a discuta despre criza ruso-occidentala legata de Ucraina si care risca sa degenereze, a indicat sambata o sursa din Ministerul Apararii britanic, transmit AFP si Reuters.…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca din moment ce Ucraina nu este membra NATO, este „extrem de improbabil” ca Londra si aliatii sai sa intervina militar in cazul in care Rusia se decide sa o invadeze, relateaza Agerpres, conform AFP.”Nu este membru NATO, asadar este extrem de…