Ministrul Marcel Bolos a agreat impreuna cu reprezentantii Comisiei Europene modalitatea prin care se va asigura continuitatea si predictibilitatea implementarii proiectelor din perioada 2014-2020, fiind astfel salvate proiecte strategice de peste 10 miliarde euro, proiecte ale caror etapa a doua va putea fi implementata in cadrul programelor aferente exercitiului 2021-2027, a anuntat Ministerul luni, transmite News.ro. In privinta pensiilor, CE a manifestat deschidere privind posibilitatea eliminarii/inlocuirii procentului de 9,4- din PIB pentru pensii. In plus, in ceea ce priveste reforma pensiilor…