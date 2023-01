Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat luni in emisiunea Proiect de Tara Romania, de la Prima News, despre primarii care lucreaza cu fonduri europene, ca cei care nu au ce sa arate ca si proiecte de investitii pe fonduri europene nu mai trebuie sa aiba curajul sa…

- Proiectul ,,Reformare si digitalizare la nivelul orasului Teius”, in valoare de 265.000 euro a fost semnat la Bucuresti, finantare prin programul PNRR! Banii se vor utiliza pentru dezvoltarea orasului, creșterea sigurantei cetatenilor prin realizarea la nivelul localitatii a unui sistem profesional…

- E-votul ar putea fi testat deja la alegerile locale din toamna anului 2023. Anunțul a fost facut de catre președintele Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman, in cadrul podcastului „In esența…” de la Radio Europa Libera. Caraman a precizat ca CEC a adoptat un concept privind votul electronic,…

- Viorica Dancila i-a transmis un mesaj clar si concis lui Klaus Iohannis: trebuie sa negocieze mai dur aderarea Romaniei la Schengen. Fostul premier a explicat ca „arta politica in instituțiile Europene o reprezinta negocierea”, abordare pe care președintele n-ar fi avut-o. Dancila arunca vina pe politicienii…

- Reprezentanți ai Bancii Mondiale au venit din nou in țara noastra ca sa ne țina discursuri despre inovație, digitalizare și dezvoltarea de noi start-up-uri, insa in realitatea parlamentarii de la noi nu sunt interesați de acest domeniu, avem alocat 0,62% din PIB pentru cercetare. Anna Akhalkatsi, directorul…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a facut de curand o declarație extrem de surprinzatoare la adresa funcționarilor publici, dar care, pentru moment, a trecut cam neobservata, insa, cu siguranța, va genera multe scandaluri in ministerul pe care-l conduce și nu numai. „Beneficiarul…

- Creatoare de moda Dana Budeanu i-a criticat dur pe politicienii ieseni care s-ar fi prezentat la o intalnire de lucru cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene intr-o ținuta complet nepotrivita.In imagine sunt suprinsi presedintele Consiliului Judetean Costel Alexe, vicepresedintii CJ Sorin…

- In Romania exista 1.188.000 de cazuri de oameni care sunt in pragul de extrema saracie și care primesc pachete alimentare achizitionate din fonduri europene, a declarat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, in Prahova. „La nivel de Romania, avem 1.188.000 de cazuri, deci oameni…