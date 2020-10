Stiri pe aceeasi tema

- O autostrada și o linie de cale ferata intre portul Constanța de portul polonez Gdansk vor fi construite cu implicarea SUA, a anunțat ambasadorul american la București, Adrian Zuckerman, care vorbește de o „investiție uriașa”, transmite Universul.net . Informația a fost facuta publica in alocuțiunea…

- „Foaia de parcurs dedicata cooperarii la nivelul apararii, pentru perioada 2020-2030”, care avanseaza prioritațile strategice privind consolidarea cooperarii la Marea Neagra, dar și alte prioritați romano-americane, a fost semnata, joi, la Washington, potrivit agenției Mediafax si Hotnews. Ministrul…

- Dupa decizia CSAT privind apararea de la Marea Neagra, ministrul Ciuca și secretarul american al apararii, Mark T. Esper, au semnat la Pentagon o foaie de parcurs pe 10 ani pentru intarirea apararii la Marea Neagra. Ministrul apararii naționale, Nicolae Ciuca, aflat in vizita oficiala la Washington,…

- Romania si SUA semneaza vineri doua acorduri de maxima importanta: 8 miliarde de dolari pentru reconditionarea unui reactor de la Cernavoda."Romania se afla in fata unui nou moment extrem de important pentru politica externa a tarii noastre, un moment care vine sa consolideze parteneriatul strategic…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, se afla in aceste zile intr-o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, prilej cu care va avea o intalnire cu Secretarul pentru Energie al SUA, Dan Brouillette, si cu alti inalti oficiali americani, potrivit unui comunicat…

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri Virgil Popescu se afla in aceste zile intr-o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, prilej cu care va avea o intalnire cu Secretarul pentru Energie al SUA, Dan Brouillette, și cu alți inalți oficiali americani. “Imi doresc ca in urma acestei…

- In interventia sa, ministrul apararii nationale a punctat relatiile consistente existente la nivelul apararii intre Romania si Statele Unite ale Americii. Un subiect aparte dezbatut in videoconferinta a fost cel legat de dinamica mediului de securitate regional, respectiv la Marea Neagra. Ministrul…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa retraga 11.900 de militari din Germania si sa-i repozitioneze in alte tari, a anuntat miercuri secretarul american al apararii, Mark Esper, informeaza AFP si dpa.Aproape 5.600 de membri ai acestui personal militar vor fi repozitionati in alte tari…